Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 17/8/2025 - XSKT 17/8

XSKT 17/8. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 17/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 17/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 17/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 17/8/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 17/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Lịch xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Lịch xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Đài Ninh Thuận và Gia Lai quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 17/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.