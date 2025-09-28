Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 28/9/2025 - XSKT 28/9

XSKT 28/9. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 28/9/2025 mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 28/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 28/9/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 28/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 28/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.