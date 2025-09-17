Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/9/2025 - XSKH 17/9

XSKH 17/9. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 17/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 17/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/9/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 17/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé. Trường hợp ngày thứ 30 là ngày nghỉ, lễ, Tết trong năm thì công ty xổ số kiến thiết trả thưởng cho khách hàng vào ngày làm việc liền kề. Quá thời hạn 30 ngày quy định, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 17/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.