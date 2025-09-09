Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025 - XSKH 10/9

XSKH 10/9. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 10/9/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 10/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025 - Xổ số Khánh Hòa thứ Tư ngày 10/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày mở thưởng. Trường hợp ngày thứ 30 là ngày nghỉ, lễ, Tết trong năm theo quy định thì công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng vào ngày làm việc liền kề. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng cho người trúng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty XSKT nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Phú Yên và Huế quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Gia Lai và Ninh Thuận quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.