Kết quả xổ số Huế hôm nay 8/9/2025 - XSTTH 8/9

XSTTH 8/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 8/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 8/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 8/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 8/9/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 8/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải nhận được 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho những vé trúng số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên, Huế quay thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 8/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.