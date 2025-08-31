Kết quả xổ số Huế hôm nay 1/9/2025 - XSTTH 1/9

XSTTH 1/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 1/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 1/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 1/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 1/9/2025 - XS đài Huế thứ Hai ngày 1/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho những vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên và Huế quay thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay thưởng.

- XSMT thứ Tư do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 1/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.