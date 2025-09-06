Kết quả xổ số Huế hôm nay 7/9/2025 - XSTTH 7/9

XSTTH 7/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 7/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 7/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 7/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 7/9/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 7/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho những vé sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai một số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 7/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.