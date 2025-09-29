Kết quả xổ số Huế hôm nay 29/9/2025 - XSTTH 29/9

XSTTH 29/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 29/9/2025 mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 29/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 29/9/2025 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 29/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, cho vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 29/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.