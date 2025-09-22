Kết quả xổ số Huế hôm nay 22/9/2025 - XSTTH 22/9

XSTTH 22/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 22/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 22/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 22/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 22/9/2025 - Xổ số Huế ngày 22/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 22/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.