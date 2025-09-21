Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/9/2025 - XSTTH 21/9

XSTTH 21/9. Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế. Kết quả XSTTH 21/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 21/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 21/9/2025 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 21/9/2025

Xem lại KQXSTTH các kỳ quay thưởng trước

- XSTTH 15/9, kết quả xổ số Huế thứ Hai ngày 15/9/2025

XSTTH 15/9, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 15/9/2025.

- XSTTH 14/9/2025

XSTTH 14/9, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 14/9/2025.

- XSTTH 8/9/2025

XSTTH 8/9, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 8/9/2025.

- XSTTH 7/9/2025

XSTTH 7/9, kết quả xổ số Huế hôm nay ngày 7/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé trúng chữ số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên, Huế mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 21/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.