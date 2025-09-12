Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/9/2025 - XSGL 12/9

XSGL 12/9. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15, bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL12/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 12/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/9/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 12/9/2025

Xem lại KQXS Gia Lai các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSGL 5/9, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 5/9/2025

XSGL 5/9, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 5/9/2025.

- XSGL 29/8/2025

XSGL 29/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 29/8/2025.

- XSGL 22/8/2025

XSGL 22/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 22/8/2025.

- XSGL 15/8/2025

XSGL 15/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 15/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày mà người trúng thưởng chưa nhận thưởng, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế và Phú Yên quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 12/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.