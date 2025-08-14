Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 15/8/2025 - XSGL 15/8

XSGL 15/8. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 15/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 15/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 15/8/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 15/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Phú Yên và Huế mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Năm: Có đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Ninh Thuận và Gia Lai mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum mở thưởng.

