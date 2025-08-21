Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 22/8/2025 - XSGL 22/8

XSGL 22/8. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 22/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15, bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 22/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 22/8/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 22/8/2025

Xem lại kết quả XSGL các ngày quay số mở thưởng trước

- XSGL 15/8, kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 15/8/2025

XSGL 15/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 15/8/2025.

- XSGL 8/8/2025

XSGL 8/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 8/8/2025.

- XSGL 1/8/2025

XSGL 1/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 1/8/2025.

- XSGL 25/7/2025

XSGL 25/7, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 25/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho những vé khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ được quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: XSMT do đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Thứ Sáu: Do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 22/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.