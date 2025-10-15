Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/10/2025 - XSDN 15/10

XSDN 15/10. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. Kết quả XSDN 15/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 15/10/2025 - XS đài Đồng Nai thứ Tư ngày 15/10/2025

Quy định cần biết

- Người chơi phải giữ vé số trúng còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Sau thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 được mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ 3 được mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 được mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ 5 được mở thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ 6 được mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 được mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật được mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

