Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 23/8/2025 - Trực tiếp XSDNO 23/8

XSDNO 23/8. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 23/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả các giải thưởng XSDNO 23/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDNO 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 23/8/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 23/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSDNO
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMT
- XSMT thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- XSMT thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- XSMT thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- XSMT thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.
- XSMT thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- XSMT thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- XSMT Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.
