Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 9/8/2025 - XSDNO 9/8

XSDNO 9/8. XSDNO thứ Bảy ngày 9/8/2025. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 9/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả các giải thưởng XSDNO 9/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 9/8/2025 - XS đài Đắk Nông thứ 7 ngày 9/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): có 10 giải, giá trị mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): có 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 9/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.