Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 16/8/2025 - XSDNO 16/8

XSDNO 16/8. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 16/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 16/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDNO 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 16/8/2025 - XS đài Đắk Nông thứ 7 ngày 16/8/2025
Xem thêm kết quả XSDNO các kỳ quay số mở thưởng trước
- XSDNO 9/8, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 9/8/2025
- XSDNO 2/8/2025
- XSDNO 26/7/2025
- XSDNO 19/7/2025
Cơ cấu giải thưởng XSDNO
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải nhận được 6 triệu đồng, cho những vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.
Lịch quay thưởng XSMT
- Thứ Hai: Lịch quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Thứ Ba: Lịch quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.
- Thứ Tư: Do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.
- Thứ Năm: Lịch quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.
- Thứ Sáu: Lịch quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ Bảy: Lịch quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.
- Chủ nhật: Lịch quay thưởng tại tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 16/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
Bình luận