Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/9/2025 - XSDNO 13/9

XSDNO 13/9. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả các giải thưởng XSDNO 13/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSDNO 13/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/9/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 13/9/2025
Cơ cấu giải thưởng XSDNO
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMT
- Xổ số miền Trung thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.
- Xổ số miền Trung thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.
- Xổ số miền Trung thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng,Khánh Hòa.
- Xổ số miền Trung thứ Năm quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.
- Xổ số miền Trung thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.
- Xổ số miền Trung thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
