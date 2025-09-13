Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/9/2025 - XSDNA 13/9

XSDNA 13/9. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng. Kết quả XSDNA 13/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 13/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/9/2025 - XS đài Đà Nẵng thứ Bảy ngày 13/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 13/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.