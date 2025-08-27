Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 28/8/2025 - XSBTH 28/8

XSBTH 28/8. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 28/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 28/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 28/8/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 28/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn nhận thưởng là 30 ngày, được tính kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng. Do đó, người có vé số trúng cần lưu ý về thời hạn này để lĩnh thưởng theo đúng quy định.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

