Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 21/8/2025 - XSBTH 21/8

XSBTH 21/8. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 21/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 21/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 21/8/2025 - XS đài Bình Thuận thứ Năm ngày 21/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

