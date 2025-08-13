Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 14/8/2025 - XSBTH 14/8

XSBTH 14/8. Trực tiếp XSBTH thứ Năm ngày 14/8/2025. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 14/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận. Kết quả XSBTH 14/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 14/8/2025 - XS đài Bình Thuận thứ 5 ngày 14/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSBTH cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không nhàu nát, rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời gian này, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng không thể trực tiếp nhận thưởng vì lý do khách quan, có thể lập văn bản ủy quyền cho người khác nhận thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

