Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 23/8/2025 - Trực tiếp XSBP 23/8

XSBP 23/8. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 23/8/2025 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng XSBP 23/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 23/8/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 23/8/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh tiền thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng giải sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng hình khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- XSMN thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 23/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.