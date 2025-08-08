Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 9/8/2025 - XSBP 9/8

XSBP 9/8. XSBP thứ Bảy ngày 9/8/2025. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 9/8/2025 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng XSBP 9/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 9/8/2025 - XS đài Bình Phước thứ 7 ngày 9/8/2025

Một số lưu ý khi trúng thưởng xổ số Bình Phước cần biết

- Người trúng thưởng cần phải giữ tờ vé số trúng nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá hạn này, những vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trong trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thưởng thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các hạng giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

