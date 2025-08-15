Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 16/8/2025 - XSBP 16/8

XSBP 16/8. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 16/8/2025 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả XSBP 16/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 16/8/2025 - XS đài Bình Phước thứ 7 ngày 16/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSBP

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả mở thưởng. Quá thời hạn này, vé số trúng giải không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tổng tất cả các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Do các đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do các đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do các đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do các đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay thưởng.

