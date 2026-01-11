Kết quả U23 Thái Lan vs U23 Iraq, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Thái Lan 1-1 U23 Iraq 27' Faisal Chinngoen 86'

Video: U23 Thái Lan 1-1 U23 Iraq.

Trận U23 Thái Lan đấu với U23 Iraq thuộc bảng D giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 21h hôm nay 11/1. Bàn thắng ở phút 86 của Chinngoen Phutonyong giúp U23 Thái Lan tránh được thất bại và tạm thời chưa bị loại sớm.

Cả U23 Thái Lan và U23 Iraq đều nhập cuộc nhanh và sớm tạo ra cơ hội. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi 2 đội bóng cho thấy quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh suất vào tứ kết. Dù vậy, cũng chính điều này khiến cầu thủ đôi bên có nhiều tình huống xử lý vội vàng, sơ suất.

U23 Thái Lan hoà U23 Iraq.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 26 khi hậu vệ Nathan James của U23 Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Amooori Faisal ghi bàn mở tỷ số từ cú đá phạt đền thành công.

U23 Thái Lan đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ hòa nhưng thủ môn Layth Sajid chơi xuất sắc. U23 Iraq chuyển hẳn sang thế phòng ngự trong hiệp 2.

Nỗ lực tấn công bền bỉ của đại diện Đông Nam Á cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 85. Thanawut Phochai chuyền bóng cho Chinngoen Phutonyong dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn gỡ hoà 1-1. Trong thời gian bù giờ, U23 Thái Lan suýt ghi bàn khi Iklas Sanron dứt điểm trúng cột.

Với tỷ số hoà 1-1, cả U23 Thái Lan và U23 Iraq đều chưa bị loại. Tuy nhiên, 2 đội bóng này tạm bất lợi so với U23 Trung Quốc và U23 Australia.

Đội hình U23 Thái Lan vs U23 Iraq

U23 Thái Lan: Chommaphat Boonloet (23), Sphon Noiwong (2), Oussama Thiangkham (4), Nathan James (5), Sittha Boonlha (6), Thanawut Phochai (7), Chawanwit Saelao (8), Teerapat Pruetong (9), Wichan Inaram (13), Pichitchai Sienkrathok (16), Iklas Sanron (18).

U23 Iraq: Layth Sajid (1), Hameed Ali (2), Josef Al Imam (3), Abdulrazzaq Qasim (5), Hussein Fahem (6), Amoori Faisal (10), Mustafa Nawaf (11), Ali Mokhalad (15), Karrar Ali (17), Layth Mahmood (21), Aymen Luay (23).

U23 Thái Lan đấu với U23 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai.

Bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 sau mỗi trận đấu, theo thông tin chính thức trên trang chủ AFC. Tính đến hết trận U23 Thái Lan gặp U23 Iraq, cục diện xếp hạng bảng D như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Trung Quốc 2 1-0 4 2 Australia 2 2-2 3 3 Iraq 2 1-1 2 4 Thái Lan 2 2-3 1

Thông tin U23 Thái Lan và U23 Iraq

Cả U23 Iraq và U23 Thái Lan đều khát chiến thắng để thắp hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng D. U23 Iraq có 1 điểm từ trận hoà U23 Trung Quốc, trong khi U23 Thái Lan thua ngược U23 Australia ở trận ra quân.

Đại diện Đông Nam Á khởi đầu không tồi với bàn thắng sớm. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ phá hỏng mọi tính toán chiến thuật của U23 Thái Lan. Mặt tích cực là đội bóng xứ chùa vàng thể hiện tinh thần và lối chơi đáng khen kể cả khi thua trong thế thiếu người.

“Các cầu thủ của chúng tôi có bản lĩnh tinh thần tốt. U23 Iraq cũng là đội bóng chất lượng với kỹ thuật tốt, vì vậy chúng tôi cần sẵn sàng đối đầu với những cầu thủ có đẳng cấp cao", huấn luyện viên Thawatchai Damrong Ongtrakul nói.

HLV trưởng của U23 Iraq là Emad Mohammed cũng tỏ ra thận trọng trước U23 Thái Lan: "Họ là đội bóng mạnh và có sự tiến bộ rất nhanh trong thời gian ngắn. U23 Thái Lan thực sự rất gắn kết khi đối đầu với U23 Australia".