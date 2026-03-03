Cựu tuyển thủ Việt Nam gia nhập đội đua trụ hạng

(VTC News) -

Thủ thành Nguyễn Văn Toản đã nói lời tạm biệt các đồng đội ngay sau trận đấu giữa Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa tại vòng 14 V.League. Anh sẽ chuyển đến SHB Đà Nẵng theo dạng cho mượn từ CLB Hải Phòng cho đến hết mùa giải 2025/26.

Đây được xem là bước đi hợp lý cho cả hai bên khi Văn Toản ngồi dự bị rất lâu và không có cơ hội cạnh tranh với Nguyễn Đình Triệu. Trong khi đó, Đà Nẵng rơi vào cơn khủng hoảng thủ môn khi Đặng Tuấn Hưng và Bùi Tiến Dũng liên tiếp gặp chấn thương. Trước đó, họ vừa bổ sung gấp thủ môn Quốc Bảo từ đội trẻ.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản gia nhập SHB.Đà Nẵng.

Cập bến sân Chi Lăng, Nguyễn Văn Toản sẽ trực tiếp cạnh tranh suất bắt chính cùng thủ thành Phan Văn Biểu. Mỗi người có lợi thế riêng và huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ giảm đi nỗi lo trong khung gỗ. Chiến thắng trước đối thủ trụ hạng trực tiếp PVF-CAND mở ra cơ hội cho SHB Đà Nẵng dù đội bóng này vẫn đang đứng cuối bảng.

Nguyễn Văn Toản trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hải Phòng - anh là sản phẩm ưu tú hiếm hoi của bóng đá đất cảng suốt nhiều năm qua.

Văn Toản và Bùi Tiến Dũng từng là đồng đội cũ trong màu áo U23 Việt Nam ở SEA Games 30. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam ở một kì SEA Games. Ông Park Hang Seo chính là huấn luyện viên trưởng ở thời điểm này.

Sau đó, sự nghiệp của Nguyễn Văn Toản có phần chững lại dù anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Chấn thương khiến phong độ của Văn Toản dần rời xa đỉnh cao. Cùng với đó, sự xuất hiện của Nguyễn Đình Triệu càng khiến khung gỗ của CLB Hải Phòng trở nên chật chội hơn.

Khi Văn Toản ra đi, cơ hội sẽ đến với Phạm Văn Luân - thủ môn số 3 của CLB Hải Phòng, Anh trưởng thành từ đội trẻ Thanh Hóa và đã nhiều năm gắn bó với đội chủ sân Lạch Tray.