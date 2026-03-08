08/03/2026 20:42:00 +07:00

Kết quả Hà Nội vs CAHN, vòng 15 V.League mới nhất

08/03/2026 20:42:00 +07:00
Cập nhật kết quả bóng đá V.League 2025-2026 hôm nay 8/3: Chi tiết tỷ số, video bàn thắng trận Hà Nội đấu với Công an Hà Nội ở vòng 15.

Hà Nội2-1CAHN
Hoàng Hên26'
Hoàng Hên75'
90+10'Leo Artur

Trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h15 hôm nay 8/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), thuộc vòng 15 V.League. Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Video: Đỗ Hoàng Hên ghi bàn mở tỷ số.

CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế trong hiệp một. Các học trò của huấn luyện viên Alexandre Polking tạo ra nhiều pha lên bóng tốc độ, liên tục gây áp lực cho đội chủ nhà.

Dù lép vế, Hà Nội FC bất ngờ có bàn mở tỷ số. Tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ đối phương sau pha chuyền bóng nhanh của Adriel Tadeu, Hoàng Hên dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, ghi bàn mở tỷ số ở phút 26.

Sau khi thủng lưới, đội khách gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự tập trung của các cầu thủ Hà Nội khiến đội bóng ngành công an gặp khó.

Bước sang hiệp hai, CLB Công an Hà Nội tiếp tục dâng cao đội hình. Tuy nhiên, thêm một sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến họ phải trả giá. Sau khi David Fisher bị Nguyễn Filip cản ngã trong vòng cấm, Hoàng Hên tận dụng cú đá phạt đền nâng tỷ số lên 2-0.

Nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có quả phạt đền ở phút đá bù cuối cùng. Trọng tài tham khảo VAR và xem lại băng hình, xác định Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm. Leo Artur thực hiện thành công nhưng trọng tài ngay lập tức thổi còi kết thúc trận đấu. Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội 2-1.

Đội hình Hà Nội vs CAHN

Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (1), Đỗ Duy Mạnh (2), Phạm Xuân Mạnh (7), Nguyễn Văn Quyết (10), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Hai Long (14), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Công Nhật (22), Adriel Tadeu (35), David Fisher (77), Đỗ Hùng Dũng (88).

CAHN: Nguyễn Filip (1), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Cao Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Lê Văn Đô (88).

Bảng xếp hạng V.League vòng 15

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Tính đến vòng 15, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1CAHN1432 - 1235
2Thể Công Viettel1524 - 1431
3Ninh Bình1532 - 2028
4Hà Nội1525 - 1824
5CA TP.HCM1518 - 1823
6Hải Phòng1526 - 2221
7Hà Tĩnh1511 - 1520
8SLNA1518 - 1919
9Nam Định1517 - 2018
10Becamex TP.HCM1517 - 2415
11HAGL1511 - 2114
12Thanh Hóa1517 - 2513
13PVF-CAND1515 - 2911
14Đà Nẵng1414 - 2011

Thông tin trước trận đấu

Sau trận thua Thể Công Viettel, Hà Nội FC hiện có 21 điểm, kém CLB Công an Hà Nội tới 14 điểm. Đội bóng Thủ đô không có nhiều hy vọng cạnh tranh vô địch ở thời điểm này.

CLB Công an Hà Nội toàn thắng cả 5 trận gần nhất tại V.League 1. Sau khi giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Ninh Bình, đội bóng ngành công an chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng và từng bước gia tăng khoảng cách với đối thủ bám đuổi.

Việc sớm chia tay các giải đấu cúp cũng là yếu tố thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking dồn toàn lực vào đấu trường V.League 1.

Về lực lượng, Hà Nội không có Daniel Passira và Đậu Văn Toàn vì án treo giò. Dù vậy, HLV Harry Kewell có thể lạc quan với sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng.

Bên kia chiến tuyến, CA Hà Nội chưa chắc có sự phục vụ của Alan Alexandre. Ngược lại, tiền vệ Mauk Ingo sẵn sàng tái xuất, mang đến thêm lựa chọn cho tuyến giữa cho HLV Alexandre Polking.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Minh Anh
