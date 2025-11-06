Kết quả Champions League: Haaland lại ghi bàn, Man City thắng đậm Dortmund

(VTC News) -

Trận đấu có tỷ số lớn nhất của UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) sáng nay 6/11 là Man City thắng Dortmund 4-1. Erling Haaland tiếp tục lập công, nâng thành tích ở mùa giải này lên 27 bàn thắng sau 17 trận đấu cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Phil Foden mở màn cho chiến thắng đậm của đội bóng Anh ở phút 22 bằng cú sút xa hiểm hóc. Haaland đón đường chuyền của Jeremy Doku và sút tung lưới Dortmund không lâu sau đó.

Haaland ghi bàn giúp Man City thắng 4-1. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, Man City hoàn toàn áp đảo. Ngoài 2 bàn thắng, đội chủ nhà còn có 7 cú sút trúng đích. Thủ môn Gregor Kobel dù thủng lưới 4 bàn ở trận này vẫn là người được chấm điểm cao nhất trong đội hình của Dortmund sau hàng loạt tình huống cản phá xuất sắc.

Trong hiệp 2, Man City chơi chậm lại để duy trì thế trận an toàn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng này giảm xuống. Số cơ hội nguy hiểm không còn nhiều như ở nửa đầu trận đấu.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có 2 bàn thắng. Foden và Rayan Cherki lần lượt lập công ở đầu và cuối hiệp đấu. Nỗ lực tấn công của Dortmund giúp đội bóng Đức có 1 bàn thắng ở phút 72 của Waldemar Anton.

Sau 4 lượt trận, Man City là một trong 4 đội có thành tích bất bại. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, sau 3 câu lạc bộ toàn thắng là Bayern Munich, Arsenal và Inter Milan.

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 4

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Bayern Munich 4 14-3 12 2 Arsenal 4 11-0 12 3 Inter Milan 4 11-1 12 4 Man City 4 10-3 10 5 PSG 4 14-5 9 6 Newcastle 4 10-2 9 7 Real Madrid 4 8-2 9 8 Liverpool 4 9-4 9 9 Galatasaray 4 8-6 9 10 Tottenham 4 7-2 8 11 Barcelona 4 12-7 7 12 Dortmund 4 13-11 7 13 Sporting 4 8-5 7 14 Chelsea 4 9-6 7 15 Qarabag 4 8-7 7 16 Atalanta 4 3-5 7 17 Atletico Madrid 4 10-9 6 18 PSV Eindhoven 4 9-7 5 19 AS Monaco 4 4-6 5 20 Bayer Leverkusen 4 6-10 5 21 Pafos 4 2-5 5 22 Club Brugge 4 8-10 4 23 Frankfurt 4 7-11 4 24 Napoli 4 4-9 4 25 Marseille 4 6-5 3 26 Juventus 4 7-8 3 27 Athletic Bilbao 4 4-9 3 28 Union SG 4 4-12 3 29 Bodo/Glimt 4 5-8 2 30 Slavia Prague 4 2-8 2 31 Olympiakos 4 2-9 2 32 Villarreal 4 2-6 1 33 Copenhagen 4 4-12 1 34 Kairat 4 2-11 1 35 Benfica 4 2-8 0 36 Ajax 4 1-14 0

Kết quả giải Champions League lượt 4 ngày 6/11

Pafos 1-0 Villarreal

Qarabag 2-2 Chelsea

Ajax 0-3 Galatasaray

Benfica 0-1 Bayer Leverkusen

Club Brugge 3-3 Barcelona

Inter Milan 2-1 Kairat Almaty

Man City 4-1 Dortmund

Marseille 0-1 Atalanta

Newcastle 2-0 Athletic Bilbao