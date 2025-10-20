Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2315, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 2316, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại Quyết định số 2318, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Quyết định số 2279, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.