Kẻ xấu gọi điện lừa đảo gia đình shipper bị đánh tử vong ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 7/2, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Trần Dũng (chú ruột của anh Trần Thành, 31 tuổi, trú Đà Nẵng, nhân viên giao hàng bị đánh tử vong) cho biết gia đình nhận được một số cuộc điện thoại của kẻ xấu nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Dũng, từ sau khi xảy ra sự việc, gia đình được một số nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ tiền thì nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi lừa đảo liên quan chuyển tiền giúp đỡ.

Cụ thể, những người gọi điện đến cho người thân đề nghị kết nối qua Zalo để làm thủ tục chuyển tiền.

Cạnh đó còn có người gọi cho chị Đinh Thị Đào (vợ anh Thành) thông báo là đã chuyển nhầm tiền, đề nghị chị chuyển trả lại.

“Gia đình rất xúc động và biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Tuy nhiên một số kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của mọi người để lừa đảo. Gia đình cảnh giác, báo cáo cơ quan chức năng kịp thời. Cơ quan chức năng cũng hướng dẫn gia đình không làm theo hướng dẫn của những cuộc gọi có nghi ngờ lừa đảo”, ông Dũng cho biết.

Chái nhà thờ tộc là nơi gia đình anh Thành sinh sống.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 23/1, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Minh Toàn (26 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi) và Trần Hoàng Thiên (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Phước, Hòa Vang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Các bị can này là người đánh anh Trần Thành.

Công an xác định, Chị Trần Thanh Thảo (26 tuổi, trú thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, Hòa Vang) đặt mua hàng trên mạng. Số hàng này được anh Trần Thành giao đến nhà nhưng chị Thảo chưa chuyển trả tiền.

Khoảng 23h ngày 17/1, anh Thành đến nhà gặp chị Thảo để giải quyết sự việc trên thì xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng (bạn chị Thảo) xông vào đánh vào vùng đầu anh Thành.

Nghe thông báo có người gây gổ đánh nhau ở nhà nên Trần Hoàng Thiên (em chị Thảo) về nhà, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh Thành.

Khi được người thân can ngăn, nhóm này mới dừng tay. Anh Thành về nhà, lên giường nằm nghỉ.

Khoảng 0h30 ngày 18/1, gia đình thấy anh Thành có biểu hiện khó thở nên gọi cấp cứu nhưng khi bác sĩ đến thì nam shipper đã tử vong.