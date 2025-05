Danh tính kẻ phóng hỏa, đốt nhà người dân trong đêm ở Bắc Giang

(VTC News) -

Tối 26/5, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thụ, (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương); tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Văn Thụ - kẻ phóng hỏa, đốt 2 ngôi nhà dân trong đêm ở Bắc Giang. (Ảnh CA Bắc Giang).

Thụ là kẻ đã phóng hỏa, đốt nhà dân trong đêm 25/5 tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Thụ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra truy xét, truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần tố giác tội phạm. Ngay khi phát hiện thông tin liên quan đến Nguyễn Văn Thụ, cần liên hệ với Trung tá Nguyễn Dương Hưng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0983.853.969) hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng hơn 2h ngày 26/5, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng phụ tùng xe máy điện Lan Hưng ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Ngọn lửa bùng phát tại đây rồi lan sang 3 nhà liền kề khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) cử 50 cán bộ, chiến sĩ và 5 xe chữa cháy phối hợp với chính quyền, công an phường Nếnh tổ chức dập lửa, chữa cháy.

Thời điểm tiếp cận, lực lượng chức năng xác định ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng phụ tùng xe máy điện do gia đình anh Lê Văn Hưng làm chủ, lan sang 3 lô đất liền kề. Sau hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế, không có thiệt hại về người.

Vụ cháy đã thiêu rụi 4 ngôi nhà, 1 xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị, thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục thống kê thiệt hại, tập trung truy bắt đối tượng.