Joshua Zirkzee giải cứu Man Utd: 'Siêu tiền đạo' tiếp bước Ruud van Nistelrooy?

(VTC News) -

Joshua Zirkzee có màn ra mắt như mơ trên sân Old Trafford rạng sáng 17/8. Anh vào sân ở phút 61 - thời điểm Man Utd đang bế tắc trước hàng phòng ngự Fulham. Phút 87, Joshua Zirkzee phát động tình huống tấn công bên phía cánh phải, trước khi tự mình ghi bàn hạ gục đại diện thành London.

Nhờ Zirkzee, Man Utd thắng trận mở màn thứ 6 sau 8 mùa giải gần nhất. Anh cũng trở thành người Hà Lan thứ 4 ghi bàn trong trận ra mắt Man Utd, sau Donny van de Beek, Alexander Büttner và Ruud van Nistelrooy.

Bàn thắng đầu tiên của Ruud van Nistelrooy và Joshua Zirkzee cho Man Utd đều được ghi vào lưới Fulham.

Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên của Van Nistelrooy cho Man Utd (2001) cũng được ghi vào lưới Fulham. Nhờ chi tiết trùng hợp trên, người hâm mộ bắt đầu so sánh Zirkzee với ông "Vua vòng cấm".

Lá bài mới

Zirkzee sở hữu thân hình cao lớn, nhưng anh không phải mẫu cầu thủ thích chờ những đường treo bóng của đồng đội vào vòng cấm. Cựu cầu thủ Bologna thích lùi sân nhận bóng, nhưng vẫn âm thầm lẻn ra sau lưng hàng thủ đối phương khi cần thiết.

Trong bóng đá hiện đại, vị trí của Zirkzee có thể hiểu là tiền đạo ảo, chính xác hơn là "số 9,5" - sự lai tạp giữa cầu thủ sáng tạo (số 10) và tiền đạo săn bàn (số 9). 3 cầu thủ tiêu biểu tại vị trí này là Harry Kane, Roberto Firmino hay Zlatan Ibrahimovic.

Tham chiếu theo bản đồ nhiệt của Zirkzee ở trận gặp Fulham, anh có xu hướng lùi rất sâu để nhận bóng. Khu vực vòng tròn giữa sân là nơi Zirkzee rất thích khai thác. Anh bao quát sân tốt hơn khi xuất phát từ tuyến 2, từ đó điều chỉnh tình huống chạy chỗ sao cho phù hợp.

Zirkzee chạm bóng 12 lần trong trận gặp Fulham, chủ yếu ở khu vực giữa sân.

Bàn mở tỉ số của Man Utd đêm qua tới theo kịch bản như vậy. Zirkzee lùi xuống giữa sân, nhận đường chuyền của Bruno Fernandes, trước khi mở bóng sang cánh phải cho Casemiro và Alejandro Garnacho.

Sau 4 nhịp đánh mắt, tiền đạo áo số 11 quan sát được khoảng trống sau lưng Andreas Pereira. Anh tăng tốc vào vòng cấm Fulham, trước khi đón đường chuyền của Garnacho, dứt điểm tinh tế, nâng tỉ số lên 1-0 cho Man Utd.

Thời gian từ lúc Zirkzee phát động đường tấn công ở giữa sân, tới lúc anh dứt điểm thành bàn chỉ là 5 giây.

Kỹ năng di chuyển linh hoạt của Zirkzee là một trong những lý do khiến BLĐ Man Utd đưa anh về Old Trafford. Theo tờ The Athletic, xu hướng chạy trước bóng của Zirkzee là 24%, chạy sau bóng 18%, lùi sâu nhận bóng 19% hay đón tạt bóng 17%. Đây là những con số khá đều nhau, cho thấy sự tinh quái của Zirkzee tại vị trí trung phong.

Sau trận, HLV Erik Ten Hag cũng hết lời khen ngợi cậu học trò mới. Ông cũng tiết lộ sẽ khai thác triệt để cảm quan vị trí của Zirkzee, biến Man Utd thành đội bóng thiên hướng kiểm soát.

Trong bối cảnh Rasmus Hojlund nghỉ thi đấu vì chấn thương, còn Bruno Fernandes dứt điểm quá tệ, Zirkzee nhiều khả năng sẽ đá chính từ trận gặp Brighton ở vòng 2.

Cách di chuyển linh hoạt của Zirkzee tại Bologna mùa trước.

Joshua Zirkzee là ai?

Zirkzee rời Feyenoord để gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Bayern Munich năm 2017. Tại đây, anh có 17 lần ra sân cho đội một Bayern, ghi được 4 bàn thắng.

Cầu thủ Hà Lan được đem cho mượn Parma và Anderlecht, ghi 18 bàn thắng tại câu lạc bộ Bỉ ở mùa 2021-2. Phong độ cao giúp anh lọt vào mắt xanh của đội ngũ tuyển trạch Bologna.

Ở mùa 2023/24, Zirkzee chơi ấn tượng, ghi 11 bàn thắng và góp 5 kiến tạo tại Serie A, giúp Bologna cán đích thứ 5 chung cuộc - vị trí giúp họ có vé dự Champions League, lần đầu tiên sau 61 năm. Zirkzee và người đồng đội cũ Riccardo Calafiori (Arsenal) đều chuyển tới Anh thi đấu ở mùa 2024/25.