Chelsea muốn đổi 2 sao trẻ Sancho từ Man Utd

(VTC News) -

Sau khi chiêu mộ thành Pedro Neto từ Wolves, Chelsea tiếp tục đưa một ngôi sao chạy cánh khác vào tầm ngắm. Theo tờ The Express, The Blues đã liên hệ với Man Utd, hỏi mua tiền đạo Jadon Sancho. Dù đã trở lại sân Old Trafford từ Dortmund, song tương lai của Sancho vẫn bị đặt dấu hỏi lớn, khi anh và HLV Erik Ten Hag vẫn chưa hóa giải hiềm khích.

Đội bóng Tây London đề xuất đổi 2 cầu thủ của học viện Cobham, cộng thêm khoản phí chưa được tiết lộ để đổi lấy tiền đạo Man Utd. Nếu không thể thuyết phục BLĐ Man Utd, Chelsea sẵn sàng chuyển hướng sang mượn Sancho, kèm theo điều khoản mua đứt khi hợp đồng đáo hạn. Theo tờ Fussball (Đức), Chelsea sẽ chi trả toàn bộ số tiền lương 350.000 Bảng/tuần (11,3 tỷ đồng) của anh tại Man Utd, nếu thương vụ thành công.

Nếu Man Utd đồng ý để Sancho ra đi, anh sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 10 của đội chủ sân Stamford Bridge hè năm nay. Đây có thể là thương vụ có lợi cho đôi bên, bởi The Blues vẫn cần bổ sung phương án bên phía cánh trái, trong bối cảnh Raheem Sterling đã 30 tuổi, còn Christopher Nkunku thường xuyên gặp chấn thương.

Jadon Sancho được định giá 35 triệu euro trên Transfermarkt.

Trong khi đó tại Man Utd, Sancho dường như chưa tái hòa nhập với đội bóng kể từ khi rời Dortmund. Sau trận thua Arsenal hồi tháng 9/2023, Sancho tố HLV Erik Ten Hag phân biệt đối xử với anh, và tự gọi mình là "con cừu đen" trong đội hình.

Dẫu vậy, HLV Ten Hag vẫn trao cơ hội cho Sancho ra sân tại chung kết FA Cup. Tại đây, Sancho hóa tội đồ khi thực hiện hỏng loạt sút luân lưu, trực tiếp khiến đội mất chức vô địch.

Cơ hội đóng góp của Sancho tại Man Utd vốn đã ít, nay gần như không còn. Nếu Sancho ở lại, có lẽ HLV Ten Hag vẫn ưu tiên sử dụng Antony, Amad Diallo, Joshua Zirkzee hay thậm chí Mason Mount tại hành lang cánh.

Hợp đồng của Sancho với Man Utd sẽ hết hạn vào năm 2026. Nếu Man Utd cho Chelsea mượn Sancho 1 mùa, rồi kích hoạt điều khoản mua đứt trong năm 2025, BLĐ Quỷ đỏ sẽ tránh viễn cảnh mất trắng Sancho ở hè 2026. 3 năm trước, Sancho gia nhập Man Utd với giá 85 triệu euro. Hiện anh được định giá 35 triệu euro trên trang Transfermarkt.