Ít ai biết trong Tây Du Ký: Đinh ba của Trư Bát Giới mới là kỳ trân dị bảo

(VTC News) -

4 thầy trò Đường Tăng ở nguyên tác không “hiền” như phim

Hình tượng quen thuộc của Tôn Ngộ Không trên màn ảnh lanh lợi, đáng yêu, tinh nghịch thực chất được “làm mềm” rất nhiều so với nguyên tác. Trong truyện, Thạch Hầu có miệng nhô ra, dáng dấp giống loài vượn, xuất hiện là khiến nhiều người khiếp vía bỏ chạy.

Bốn thầy trò Đường Tăng trong nguyên tác không “hiền” như trên phim. (Ảnh minh họa: Sohu)

Sa Tăng thậm chí còn đáng sợ hơn: thân cao tới vài mét, cổ đeo chín cái đầu lâu với nhiều cách lý giải cho rằng đó chính là chín kiếp trước của Đường Tăng từng bị hắn sát hại.

Trư Bát Giới thì thấp nhưng cực kỳ đồ sộ, chính vì thân hình to khỏe nên thường đảm nhận việc mở đường. Còn Tôn Ngộ Không có thể phóng to thân hình tới mười trượng chỉ để đáp trả những kẻ chê hắn nhỏ bé.

Tuổi thật của Tôn Ngộ Không khiến yêu quái phải gọi “ông tổ”

Theo cách tính trong truyện, Tôn Ngộ Không khi xuống Địa Phủ đã 342 tuổi. Sau đó làm Bật Mã Ôn nửa tháng trên Thiên đình tương đương 15 năm trần gian rồi giữ chức Tề Thiên Đại Thánh nửa năm, tức thêm 177 năm. Bị nhốt trong lò luyện đan 49 ngày tính thành 49 năm, tiếp đó là 500 năm bị đè dưới núi, cộng thêm 14 năm thỉnh kinh.

Tổng cộng, khi thành chính quả, Ngộ Không đã hơn 1.000 tuổi. Vì thế, những câu nói ngạo nghễ kiểu “ta là ông ngoại của ngươi” không hẳn là khoác lác, dù trong Tây Du Ký cũng không thiếu yêu quái tu luyện cả ngàn năm.

Hồng Hài Nhi không hề là trẻ con

Dù được khắc họa với ngoại hình trẻ nhỏ, Hồng Hài Nhi thực chất đã hơn 300 tuổi. Thực lực của hắn không thua kém Tôn Ngộ Không, thương pháp linh hoạt, phòng thủ vững chắc, lại sở hữu Tam Muội Chân Hỏa khiến cả Tề Thiên Đại Thánh lẫn Quan Âm đều phải dè chừng.

Hồng Hài Nhi thực chất đã hơn 300 tuổi. (Ảnh: Sohu)

Kim Cô chú không phải chiếc vòng duy nhất

Phật tổ giao cho Quan Âm ba chiếc vòng: Khẩn Cô, Cấm Cô và Kim Cô. Ban đầu, cả ba đều được chuẩn bị cho ba đồ đệ của Đường Tăng. Nhưng cuối cùng chỉ có Tôn Ngộ Không bị đeo Kim Cô.

Hai chiếc còn lại được dùng để trấn áp những yêu quái cực mạnh như Hắc Hùng Tinh và Hồng Hài Nhi đều là những kẻ nếu không có pháp bảo ràng buộc thì tuyệt đối không thể thu phục.

Trư Bát Giới từng chỉ huy nhiều mãnh tướng

Thiên Bồng Nguyên Soái trước khi bị đày xuống trần giữ địa vị cực cao, nắm quyền Thiên Hà, chỉ huy nhiều mãnh tướng, thực lực sánh ngang các thần tướng hàng đầu. Sau khi đầu thai, hình dạng Trư Bát Giới thay đổi, mãi đến khi theo Đường Tăng tu hành mới bớt hung tợn.

Kim Cô Bổng chưa phải vũ khí quý nhất

Kim Cô Bổng nổi danh là bảo vật trấn hải, nhưng trong nguyên tác, cây Cửu Xỉ Đinh Ba của Trư Bát Giới mới thực sự là kỳ trân dị bảo. Vũ khí này do chính Thái Thượng Lão Quân luyện trong lò đan thời gian dài rồi đích thân rèn ra.

Bằng chứng là khi vũ khí của các đồ đệ bị trộm, yêu quái mở tiệc Đinh Ba yến, chứ không phải tiệc Kim Cô Bổng.

Thái Thượng Lão Quân không hề 'đầu hàng' trước Ngộ Không

Việc Tôn Ngộ Không thoát khỏi lò luyện đan phần lớn do Lão Quân không trực tiếp trông coi. (Ảnh: Sohu)

Thái Thượng Lão Quân có địa vị cao hơn cả Ngọc Hoàng, không phải thần tử dưới quyền. Việc Tôn Ngộ Không thoát khỏi lò luyện đan phần lớn do Lão Quân không trực tiếp trông coi.

Sau này, khi Kim Giác, Ngân Giác mang pháp bảo của ông ra đối phó, Ngộ Không hoàn toàn lép vế, cho thấy nếu thật sự muốn trấn áp, Lão Quân không cần mất 49 ngày nung đan.

Ngọc Hoàng trong nguyên tác không hề hoảng loạn

Hình ảnh Ngọc Hoàng sợ hãi núp bàn là sáng tạo của phim ảnh. Trong nguyên tác, ông vẫn bình tĩnh, bởi Thiên đình còn rất nhiều cao thủ, một con khỉ đá chưa đủ khiến cục diện mất kiểm soát.

Long tộc có địa vị thấp đáng ngạc nhiên

Dù là linh vật cao quý, Long tộc trong Tây Du Ký lại thường xuyên bị các thần thú khác săn ăn, cho thấy thứ bậc trong Tam giới không hoàn toàn giống quan niệm dân gian.

Đường Tăng quý Trư Bát Giới hơn Ngộ Không

Trong nguyên tác, quan hệ giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không nhiều mâu thuẫn. Ngược lại, Đường Tăng lại nhìn thấy ở Trư Bát Giới một lòng hướng thiện rõ ràng. Những vần thơ Bát Giới ngâm tuy mộc mạc nhưng thể hiện sự giác ngộ đời thường, điều mà Đường Tăng rất trân trọng.

Đường Tăng quý Bát Giới hơn Tôn Ngộ Không. (Ảnh: Sohu)

Tây Du Ký vì thế không chỉ là truyện thần thoại giải trí, mà là kho tàng biểu tượng, nơi mỗi chi tiết đều phản chiếu triết lý nhân sinh, quyền lực và tu hành. Những điều ta từng nghĩ là phụ, đôi khi lại chính là “chìa khóa” để hiểu sâu hơn thế giới kỳ ảo mà tác giả đã tạo nên.