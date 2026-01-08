Israel tập kích địa điểm phóng tên lửa ở Gaza

(VTC News) -

Ngày 8/1, quân đội Israel thông tin vật thể phóng không bay vào lãnh thổ nước này và địa điểm phóng bị tấn công ngay sau khi phát hiện ra vụ việc. Israel cũng cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hai lần trong 24 giờ qua.

Nguồn tin từ Palestine nói với Reuters rằng họ đang xác thực cáo buộc từ phía Israel.

Thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang mong manh.

Hồi tháng 9, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố tập kích hơn 150 mục tiêu ở thành phố lớn nhất dải Gaza kể từ khi phát động chiến dịch trên bộ vào đây. Loạt tòa nhà cao tầng ở Gaza City cùng một số mục tiêu trên bộ bị trúng bom, tên lửa, đạn pháo của Israel.

Theo IDF, trước khi phát động chiến dịch trên bộ vào thành phố Gaza, lực lượng này nhắm mục tiêu một xưởng sản xuất vũ khí của lực lượng Hamas tại thành phố, trong lúc một số thành viên phụ trách chế tạo thiết bị nổ của nhóm đang tụ tập. Đòn đánh gây ra nhiều vụ nổ thứ cấp, điều chứng minh rằng có vũ khí ở bên trong, theo quân đội Israel.

Israel đang chờ nhận bàn giao đợt thi thể cuối cùng theo thỏa thuận ngừng bắn. Quan chức Israel thân cận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không tiến đến giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Hamas trả lại hài cốt con tin người Israel đang bị giam giữ ở Gaza.

Israel cũng chưa mở lại cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, một điều kiện khác của kế hoạch ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn và cho biết họ sẽ chỉ làm vậy khi hài cốt được trả lại.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel tiếp tục thực hiện nhiều cuộc không kích và chiến dịch nhắm mục tiêu trên khắp dải Gaza. Quân đội Israel nhấn mạnh họ xem mọi nỗ lực của lực lượng ở Gaza nhằm tấn công Israel là "vô cùng nghiêm trọng".

Israel và Hamas cũng nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận và xảy ra bất đồng sâu sắc về những bước đi ​​cho giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, lực lượng Hamas từ chối giải giáp và tái khẳng định quyền kiểm soát của mình, trong khi quân đội Israel vẫn cố thủ ở khoảng một nửa lãnh thổ. Đáng chú ý, Israel tuyên bố sẽ nối lại hành động quân sự nếu Hamas không giải giáp một cách hòa bình.