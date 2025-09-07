(VTC News) -

Một nhà ngoại giao cấp cao của UAE được cho là đã nói với truyền thông Israel đầu tuần này rằng bước đi như vậy sẽ là “lằn ranh đỏ”, chặn đứng con đường hội nhập khu vực của Israel.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến đưa vấn đề này ra thảo luận tại một cuộc họp lớn của chính phủ vào thứ Sáu (5/9), theo truyền thông địa phương. Hôm 3/9, đặc phái viên của UAE, bà Lana Nusseibeh, nói với Times of Israel rằng việc sáp nhập sẽ “đóng lại khả năng hội nhập khu vực".

“Đối với bất kỳ thủ đô Ả Rập nào mà Israel đối thoại, ý tưởng về hội nhập khu vực vẫn còn khả thi. Nhưng nếu sáp nhập chỉ để thỏa mãn một số thành phần cực đoan ở Israel, điều đó sẽ gạt bỏ hoàn toàn khả năng này”, bà nhấn mạnh.

Israel rút lại kế hoạch sáp nhập Bờ Tây sau cảnh báo từ UAE?

UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên bình thường hóa quan hệ với Israel trong hơn 25 năm qua, trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Một quan chức Israel nói với Washington Post rằng cảnh báo công khai từ Abu Dhabi “đến như một bất ngờ” và mô tả tình huống là “rất bất thường".

Theo tờ báo, hôm 4/9, vấn đề sáp nhập đã bị loại khỏi chương trình nghị sự của cuộc họp nội các Israel.

Washington cho đến nay chưa đưa ra lập trường chính thức về vấn đề này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đầu tuần nói rằng khả năng sáp nhập “chưa phải chuyện cuối cùng”, và ông “sẽ không đưa ra ý kiến về điều đó".

Bờ Tây trở lại tâm điểm tranh cãi từ đầu năm nay sau khi một nhóm bộ trưởng Israel kêu gọi chính thức sáp nhập vùng lãnh thổ này. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich khẳng định Israel có thể khẳng định quyền kiểm soát “bất cứ lúc nào.”

Israel đã chiếm Bờ Tây từ Jordan trong cuộc chiến Ả Rập - Israel năm 1967 và kể từ đó liên tục xây dựng các khu định cư tại đây – hành động bị cộng đồng quốc tế coi là vi phạm luật pháp quốc tế. Israel từng tiến rất gần đến việc sáp nhập vào năm 2020 nhưng đã từ bỏ để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ với UAE và Bahrain.