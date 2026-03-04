Israel cảnh báo lãnh tụ tối cao mới của Iran là 'mục tiêu cần loại bỏ'

(VTC News) -

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 4/3 cảnh báo rằng bất kỳ ai được Iran lựa chọn làm lãnh tụ tối cao tiếp theo đều có thể trở thành mục tiêu tấn công của Israel.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Katz viết: “Bất kỳ lãnh đạo nào do chế độ Iran bổ nhiệm để tiếp tục theo đuổi kế hoạch tiêu diệt Israel, đe dọa Mỹ, thế giới tự do và các nước trong khu vực, đồng thời đàn áp người dân Iran, đều sẽ là mục tiêu bị loại bỏ”.

Ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Nguồn: Reuters)

Theo New York Times, ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, đang được xem như một trong những ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh tụ tối cao kế nhiệm. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng nếu quyết định này được công bố chính thức, ông Mojtaba Khamenei có thể trở thành mục tiêu ám sát của Mỹ và Israel.

Tuyên bố của Israel này được đưa ra sau khi nước này hôm 3/3 khẳng định đã không kích nhằm vào một tòa nhà có liên quan đến Hội đồng Chuyên gia Iran, cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn lãnh tụ tối cao mới của nước này.

Một quan chức quốc phòng Israel cho biết cuộc không kích được thực hiện ngay lúc các thành viên hội đồng đang trong quá trình kiểm phiếu. Tuy vậy, hiện vẫn chưa xác định được có bao nhiêu trong tổng số 88 thành viên có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, cũng như mức độ thiệt hại cụ thể.

“Chúng tôi muốn ngăn họ chọn ra một nhà lãnh đạo tối cao mới”, vị quan chức này nói. Đây là động thái có chủ đích nhằm tác động trực tiếp đến tiến trình chuyển giao quyền lực tại Tehran.

Biểu ngữ tưởng niệm Cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng các nhà lãnh đạo khác thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào iran hôm 28/2. Ảnh: WANA/Reuters

Ngược lại, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin mà họ cho là đáng tin cậy, khẳng định phía Iran bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Israel. Theo nguồn tin này, thông tin do chính quyền Israel và một số cơ quan truyền thông nước này lan truyền về việc cuộc họp của Hội đồng Chuyên gia hoặc Hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran bị tấn công là không đúng sự thật. Thậm chí còn không có bất kỳ cuộc họp nào như vậy diễn ra tại thời điểm vấn đề được đề cập.

Trước đó, trong đợt không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao của nước này đã thiệt mạng.

Iran sẽ tổ chức lễ tang trong 3 ngày để tiễn biệt cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, bắt đầu từ 22h tối 4/3 tại khu vực cầu nguyện Imam Khomeini ở Tehran.