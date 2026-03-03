Iran trả đũa Mỹ-Israel, AFC ra quyết định đặc biệt

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo hoãn các trận đấu thuộc hệ thống giải cúp châu lục liên quan các đội bóng khu vực Trung Đông trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran, Mỹ và Israel leo thang.

Quyết định được đưa ra sau khi Iran tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào một số địa điểm tại khu vực vùng Vịnh trong hai ngày cuối tuần, làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh.

Theo thông báo từ AFC có trụ sở tại Kuala Lumpur, việc điều chỉnh lịch thi đấu ảnh hưởng đến ba giải đấu cấp CLB lớn, trong đó có AFC Champions League Elite (ACLE).

Al Ahli Saudi FC giành ngôi vô địch AFC Champions League Elite 2024/25. (Nguồn: AFC)

“Trước diễn biến tình hình tại Tây Á, các trận đấu khu vực Tây Á dự kiến diễn ra từ ngày 2-3/3/2026 sẽ được dời sang thời điểm phù hợp hơn”, AFC cho biết. Tổ chức này đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và đặt an toàn của cầu thủ, đội bóng, quan chức và người hâm mộ lên hàng đầu.

Việc hoãn thi đấu tác động lớn đến vòng 16 đội AFC Champions League Elite, đặc biệt với các CLB đến từ vùng Vịnh và Iran. Tuy nhiên, AFC cho biết các trận đấu ở những khu vực khác của châu Á vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Cùng thời điểm, Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) cũng thông báo tạm dừng toàn bộ các giải đấu quốc nội cho đến khi có thông báo mới, cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình an ninh đối với bóng đá Tây Á.

Đến nay, chưa có quyết định chính thức nào liên quan đến trận “Finalissima” giữa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha và nhà vô địch Copa America Argentina, dự kiến tổ chức tại Qatar vào ngày 27/3. Trận đấu hiện đang được xem xét lại do bối cảnh khu vực vẫn trong tình trạng bất ổn.

Dự kiến, các quyết định tiếp theo sẽ được công bố tùy theo diễn biến an ninh trong những ngày tới.