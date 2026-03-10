Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN tại Tehran, ông Kamal Kharrazi, Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết nước này có thể tiếp tục cuộc chiến trong một thời gian dài và đồng thời nhận định rằng triển vọng ngoại giao hiện gần như không còn.

“Tôi không thấy còn chỗ cho ngoại giao nữa, bởi Donald Trump đã lừa dối và không giữ lời hứa. Chúng tôi đã trải nghiệm điều đó trong hai vòng đàm phán: khi đang đàm phán thì họ lại tấn công chúng tôi”, ông nói.

Ông bác bỏ nhận định của Mỹ rằng năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu đáng kể sau các đợt tấn công gần đây. Theo ông Kharrazi, đây là “một trong những câu chuyện sai lệch” do Washington đưa ra. Ông khẳng định quân đội Iran vẫn mạnh mẽ nhờ động lực chiến đấu và khả năng tự sản xuất vũ khí trong nước.

Ông Kamal Kharrazi nhận định rằng triển vọng ngoại giao hiện gần như không còn. (Nguồn: CNN)

Về sự thay đổi lãnh đạo tại Iran, ông Kharrazi cho biết hệ thống chính trị của nước này vẫn vận hành bình thường sau khi Ayatollah Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh đạo Tối cao mới. Theo ông, người đứng đầu đất nước cũng là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang và sẽ tiếp tục chỉ đạo Iran.

Ông cũng bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington muốn có tiếng nói trong vấn đề lãnh đạo của Iran.

“Đó không phải việc của ông ấy. Người Iran đủ khả năng tự quyết định công việc của mình”, ông Kharrazi nói, nhấn mạnh hệ thống chính trị Iran hoạt động theo hiến pháp và không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài.

Ông cho rằng nếu xung đột kéo dài, áp lực kinh tế toàn cầu - bao gồm lạm phát và thiếu hụt năng lượng - có thể buộc các quốc gia khác, đặc biệt trong khu vực, phải can thiệp để thúc đẩy việc chấm dứt chiến sự.

"Sẽ không có giải pháp nào, trừ khi sức ép kinh tế gia tăng đến mức buộc các quốc gia khác phải can thiệp nhằm chấm dứt các hành động gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran. Cuộc chiến này đã tạo ra rất nhiều sức ép kinh tế đối với các nước khác, như lạm phát hay thiếu hụt năng lượng. Nếu chiến sự tiếp diễn, sức ép đó sẽ còn gia tăng. Khi đó, các nước khác sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc can thiệp", ông nhấn mạnh.

Theo ông Kharrazi, cuộc xung đột có thể chỉ kết thúc khi Mỹ và Israel nhận ra chiến lược gây sức ép quân sự đối với Iran không mang lại kết quả.

“Điều quan trọng với chúng tôi là kết thúc 'trò chơi' này. Và chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cho đến khi điều đó xảy ra. Người Mỹ và Israel cần nhận ra rằng chiến lược này không hiệu quả và họ phải chấm dứt các hành động gây hấn chống lại Iran”, ông nói.

Trong khi đó, Washington vẫn khẳng định mục tiêu ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Kharrazi nhấn mạnh Tehran coi việc làm giàu uranium là “quyền hợp pháp của người Iran” và không thể từ bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 (giờ Việt Nam) cho biết cuộc chiến với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới, giữa bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ hai.