Sát thủ mặc áo in cờ Iran xả súng vào quán bar Mỹ

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra hôm 1/3, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang điều tra vụ xả súng theo hướng có thể là một hành động khủng bố. Tay súng mặc quần áo có thiết kế hình cờ Iran và dòng chữ “Property of Allah” bắn chết 2 người và làm bị thương 14 người khác.

Cảnh sát Austin đã bắn hạ nghi phạm tại hiện trường. Theo nhà chức trách, người này sử dụng cả súng ngắn và súng trường để thực hiện vụ tấn công.

Bên ngoài hiện trường. (Ảnh: AP)

Theo Cảnh sát trưởng Austin, bà Lisa Davis, nghi phạm đã lái xe chạy ngang qua quán bar nhiều lần trước khi dừng lại. Hắn bắn từ cửa sổ chiếc SUV của mình vào những người đang ngồi ngoài hiên và phía trước quán.

Sau đó, nghi phạm đỗ xe, bước ra ngoài với một khẩu súng trường và tiếp tục nổ súng vào những người đi bộ trên đường. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại giao lộ gần đó và bắn hạ đối tượng. Tính đến sáng Chủ nhật, có 3 người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Vụ xả súng xảy ra ngay trước 2 giờ sáng bên ngoài quán Buford’s Backyard Beer Garden, nằm trên phố Sixth Street – khu vực giải trí về đêm nổi tiếng với nhiều quán bar và câu lạc bộ âm nhạc, cách Đại học Texas chỉ vài km.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: AP)

Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định tay súng là Ndiaga Diagne, 53 tuổi. Ông ta nhập cảnh vào Mỹ năm 2000 theo diện visa du lịch B-2, sau đó trở thành thường trú nhân hợp pháp vào năm 2006 sau khi kết hôn với một công dân Mỹ, và nhập quốc tịch Mỹ năm 2013.

Diagne có nguồn gốc từ Senegal, theo nhiều nguồn tin nắm được quá trình điều tra. Các nhà chức trách cho biết đã phát hiện một số “dấu hiệu” trên người nghi phạm và trong xe của ông ta, khiến FBI xem xét khả năng đây là hành động khủng bố. Tuy nhiên, đại diện FBI tại San Antonio cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức.

Hiện trường vụ xả súng.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc. Thống đốc bang Texas Greg Abbott tuyên bố bang sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ ai cố lợi dụng xung đột ở Trung Đông để đe dọa Texas.

“Chúng tôi sẽ không bị đe dọa, và chúng tôi sẽ không để khủng bố làm lung lay,” ông nói.