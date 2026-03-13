Iran dội mưa tên lửa vào miền bắc Israel, loạt tòa nhà hư hại nặng

(VTC News) -

Công nhân ở Tehran đang dọn dẹp mảnh vỡ và đổ nát từ các tòa nhà bị hư hại. (Video: AP)

Israel đang tiến hành ứng phó với vụ phóng tên lửa của Iran bắn trúng công trình tại thị trấn Zarzir khiến nhiều nhà cửa bị hư hại và gây hỏa hoạn, nhưng sau đó đám cháy được dập tắt. Hiện tại, nhân viên y tế đang điều trị cho khoảng 30 người, hầu hết đều bị thương nhẹ.

Dịch vụ cấp cứu Magen David Adom (MDA) thông tin trong số những người bị thương có một phụ nữ 34 tuổi bị đạn găm vào lưng và cô gái 17 tuổi bị thương do mảnh kính vỡ. “Khi đến hiện trường, chúng tôi thấy nhiều nhà cửa bị hư hại và kính vỡ vụn”, nhân viên y tế Eran Abo của MDA cho biết.

Ảnh và video từ phía Israel cung cấp cho thấy một tòa nhà bị hư hại nặng, một chiếc xe hơi bị biến dạng và mảnh vỡ vương vãi trên đường phố. Vụ việc xảy ra sau khi còi báo động vang lên ở miền bắc Israel và quân đội Israel tuyên bố phát hiện tên lửa phóng từ Iran.

Lực lượng cứu hộ Israel làm việc tại hiện trường.

Trước đó, Iran tuyên bố đang phóng loạt tên lửa khác về phía Israel. Cùng lúc, đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin Hezbollah phát động cuộc tấn công từ miền nam Lebanon. Cả Iran và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đóng tại Lebanon đều bắn đạn vào Israel trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, theo thông báo của Bộ tư lệnh Hạm đội 5, cơ quan phụ trách hoạt động tại Trung Đông của hải quân Mỹ, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực giặt ủi chính của tàu sân bay USS Gerald R Ford khiến hai thủy thủ bị thương. Theo thông báo, đám cháy được khống chế và không liên quan đến chiến đấu, tàu sân bay 100.000 tấn vẫn hoạt động bình thường.

Vụ cháy không làm ảnh hưởng đến hệ thống động cơ và chiến hạm Ford vẫn hoạt động bình thường. Hai thủy thủ được điều trị y tế vì vết thương không nguy hiểm tới tính mạng và đang trong tình trạng ổn định.