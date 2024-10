iPhone SE 3 có còn đáng mua vào năm 2024?

(VTC News) -

Trong một thế giới smartphone mà các hãng ngày càng muốn tạo ra những chiếc điện thoại màn hình lớn hơn, viền mỏng hơn, nhiều camera hơn và trang bị đủ thứ tính năng như AI, iPhone SE 3 dù mới ra mắt được 2 năm, có vẻ như đã trở thành một "di vật khảo cổ". Nhưng có đúng như vậy không?

iPhone SE 3 là mẫu iPhone cuối cùng của Apple sở hữu nút Home vật lý, Touch ID cùng màn hình kiểu truyền thống với 2 viền lớn trên dưới, đặt trong khuôn vỏ của iPhone 8. Khác biệt lớn nhất là con chip A15 Bionic cũng xuất hiện trên iPhone 13. Cũng tương tự chiếc iPhone 8 đã 7 năm tuổi, nó có 1 camera chính 12 MP, nhưng đi kèm thêm tính năng chụp ảnh chân dung Depth Control và 5G, cùng thời lượng pin dài hơn một chút.

Mức giá

So với thời điểm ra mắt với mức giá khởi điểm 11,5 triệu đồng, hiện giá iPhone SE 3 (2022) còn rất thấp, khi các phiên bản Like New hoặc 99% tham khảo trên một số cửa hàng hiện chỉ còn dao động từ 4,5 - hơn 5 triệu đồng. Đây có lẽ là lợi thế lớn nhất của chiếc điện thoại này, đặc biệt là nếu so với những dòng iPhone cũ nhưng cao cấp hơn ở cùng tầm tiền, iPhone SE 3 vẫn còn được hỗ trợ iOS trong 4-5 năm nữa.

Thiết kế và màn hình

Đối với những người đã quen thuộc với thiết kế tràn viền kể từ iPhone X, iPhone SE 3 có lẽ là một con "khủng long" với 2 viền màn hình dày cộp trên dưới, nhưng không thể phủ nhận sẽ vẫn còn nhiều người trân trọng thiết kế cổ điển này của nó. Khác với những chiếc iPhone 8 trở về trước đã gần như không thể sử dụng mà không gặp tình trạng giật, lag, iPhone SE 3 có lẽ là chiếc điện thoại mang dáng dấp hoài cổ duy nhất sẽ còn sử dụng được thực tế trong vài năm nữa.

iPhone SE 3 có thiết kế truyền thống, nhỏ gọn và Touch ID. (Ảnh: Digital Spy)

Một bất lợi của loại thiết kế màn hình ngắn này, nằm ở việc trải nghiệm tiêu thụ nội dung số trên nó, với thông số màn hình Retina HD đã rất lạc hậu sẽ không lấy gì làm thoải mái cho lắm. Tuy nhiên, với một số người dùng không muốn tốn nhiều thời gian sử dụng, lướt điện thoại vô nghĩa và cần dùng cho những nhu cầu cơ bản, đây lại chính là điểm cộng. Trong thời đại mà mọi món đồ công nghệ đều hướng đến nhanh hơn, mạnh hơn, tinh xảo hơn, đẹp hơn và gây nghiện hơn, thì iPhone SE 3 có thể coi là một làn gió khác, thỏa mãn mọi vai trò cơ bản một chiếc điện thoại nên cần - như nghe gọi, lướt web cơ bản, chơi game và giải trí ở mức vừa đủ.

Quan trọng không kém, nó sẽ là chiếc iPhone nhỏ gọn nhất còn sử dụng tốt.

Hiệu năng

Sở hữu con chip A15 Bionic cũng có trên iPhone 13, iPhone SE 3 vẫn đủ sức "chiến" tốt mọi ứng dụng cơ bản, từ mạng xã hội, xem video YouTube độ phân giải 2K, cho đến chơi các tựa game nhẹ nhàng rất tốt cho vài năm tiếp theo. Đặc biệt, nó cũng sở hữu kết nối 5G.

Trải nghiệm sử dụng

Một điểm khác biệt lớn nhất của iPhone SE 3 soi với mọi mẫu điện thoại kể từ iPhone X (và thậm chí ngay cả iPhone SE 4 sẽ ra mắt vào năm tới) chính là nút Home vật lý và Touch ID. 7 năm từ sau khi Apple lần đầu tiên giới thiệu Face ID trên iPhone X, vẫn có thể thi thoảng thấy những cuộc tranh luận trên mạng xã hội về tính vượt trội của một trong hai loại hình bảo mật này.

Chiếc điện thoại này vẫn được hỗ trợ 4-5 năm nữa và con chip A15 vẫn rất mạnh mẽ. (Ảnh: IGN)

Phần thắng có lẽ vẫn dựa vào gu và cách sử dụng của từng người dùng, nhưng Touch ID có những lợi thế mà Face ID hiện tại của Apple không thể có được, chẳng hạn như việc mở điện thoại mà không cần nhìn màn hình, mở nhanh khi đi đường và đeo khẩu trang... (iPhone 13 với Face ID đã được cải tiến rất nhiều vẫn mất vài giây để mở khóa khi người dùng đeo khẩu trang).

Ngoài ra, với những người yêu thích sự cổ điển và một UI đơn giản, truyền thống hơn, việc có mặt nút Home vật lý cũng là điểm cộng, khi trải nghiệm ấn, chạm của nó gần như là không thể tái tạo với những thiết kế tràn viền sau này của Apple

Thời lượng pin

Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của một chiếc điện thoại nhỏ như iPhone SE 3 nhưng vẫn đi kèm một con chip khá mạnh như A15 Bionic. Bài kiểm tra thực tế cho thấy sau khi lướt web, thực hiện các tác vụ cơ bản, xem video YouTube, chơi game nhẹ nhàng, thời gian on-screen thực tế của chiếc điện thoại này khi pin ở tình trạng 100% là 7h45 phút, không quá dài nhưng sẽ đủ với tần suất sử dụng điện thoại ở mức thấp.

Ai nên chọn iPhone SE 3?

Với mức giá 4-5 triệu đồng và đủ phục vụ những nhu cầu cơ bản từ giải trí đến liên lạc trong vài năm tới, thời lượng pin vừa đủ cho 1 ngày sử dụng vài tiếng, Touch ID, thiết kế gọn nhẹ, cổ điển, iPhone SE 3 vẫn sẽ là lựa chọn tốt cho người cao tuổi, học sinh, hoặc những người cần một chiếc điện thoại backup.

Bạn có suy nghĩ gì về mẫu điện thoại giá rẻ này của Apple? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận.