Công nghệ 29/1: iPhone 17 lập kỷ lục, Hong Kong dùng AI cảnh báo sớm

(VTC News) -

iPhone 17 giúp Apple lập kỷ lục doanh thu

Apple chuẩn bị công bố mức tăng trưởng iPhone mạnh nhất trong bốn năm nhờ nhu cầu cao đối với dòng iPhone 17 Pro. Doanh số trong quý cuối năm dự kiến tăng 13,8%, đưa tổng doanh thu lên mức kỷ lục 138,43 tỷ USD. Đây là tín hiệu tích cực khi Apple tiếp tục dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu với 20% thị phần.

iPhone 17 trưng bày tại Apple Store New York, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm mới. (Nguồn: Reuters)

Một điểm nhấn là thỏa thuận với Google để tích hợp công nghệ Gemini vào Siri và các tính năng Apple Intelligence. Giới phân tích nhận định đây là bước ngoặt trong chiến lược AI của Apple, giúp hãng tận dụng hơn 2 tỷ thiết bị đang hoạt động mà không cần đầu tư hạ tầng khổng lồ như các đối thủ.

Tuy nhiên, Apple vẫn đối mặt thách thức từ khủng hoảng chip nhớ toàn cầu, có thể làm tăng chi phí sản xuất. Dù vậy, công ty được đánh giá có khả năng điều phối chuỗi cung ứng hiệu quả, đồng thời dịch vụ App Store và mảng dịch vụ tăng trưởng 14,1% cũng góp phần củng cố kết quả kinh doanh.

Google đưa công cụ tạo ảnh Nano Banana lên Chrome

Google vừa tích hợp trình tạo ảnh AI Nano Banana trực tiếp vào trình duyệt Chrome, giúp người dùng dễ dàng sáng tạo hình ảnh ngay trong quá trình duyệt web. Công cụ này được thiết kế gọn nhẹ, tối ưu cho tốc độ và khả năng xử lý nhanh, phù hợp với nhu cầu tạo hình ảnh tức thì mà không cần phần mềm phức tạp.

Một hình ảnh được tạo bằng Nano Banana của Google Gemini sử dụng lời nhắc Thay đổi trang phục của người này thành trang phục làm từ bóng tennis. (Nguồn: Google)

Nano Banana sử dụng mô hình AI thu nhỏ, cho phép tạo ảnh từ văn bản với độ chính xác cao nhưng tiêu tốn ít tài nguyên hơn so với các hệ thống lớn. Đây là bước đi chiến lược của Google nhằm phổ biến công nghệ AI hình ảnh đến đông đảo người dùng, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Theo Engadget, việc tích hợp Nano Banana vào Chrome không chỉ giúp người dùng thử nghiệm AI dễ dàng hơn mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, thiết kế và truyền thông. Google kỳ vọng công cụ này sẽ trở thành một phần quen thuộc của trải nghiệm duyệt web hiện đại.

Hong Kong dùng AI cảnh báo thời tiết sớm gấp đôi

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong đã xây dựng mô hình AI mang tên Deep Diffusion Model, dựa trên dữ liệu vệ tinh. Hệ thống này có khả năng phân tích sự hình thành mây đối lưu và dự báo mưa lớn, giông bão chính xác hơn.

Người dân đối mặt với ngập lụt do mưa lớn - tình huống mà hệ thống AI mới có thể dự báo sớm hơn để giảm thiểu thiệt hại. (Nguồn: HKFP)

Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ mới có thể đưa ra cảnh báo sớm tới 4 giờ trước khi xảy ra hiện tượng cực đoan, trong khi các mô hình hiện tại chỉ dự báo được từ 20 phút đến 2 giờ. Điều này giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế và bảo vệ cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Mô hình được phát triển với sự hợp tác của cơ quan khí tượng Trung Quốc, nâng độ chính xác lên hơn 15%. Các nhà khoa học kỳ vọng hệ thống có thể mở rộng ra phạm vi toàn cầu nếu có đủ dữ liệu vệ tinh.