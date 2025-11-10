Chính trị

Infographic: Sự nghiệp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng

Thứ Hai, 10/11/2025 10:20:21 +07:00

(VTC News) - Quốc hội khóa XV bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Anh Văn
