Infographic: Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài

Thứ Ba, 04/11/2025 14:19:00 +07:00

(VTC News) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
