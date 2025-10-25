Chính trị

Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Thứ Bảy, 25/10/2025 12:49:25 +07:00

(VTC News) - Ông Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ vào sáng 25/10.

Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình - 1

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
