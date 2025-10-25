Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(VTC News) -

Sáng 25/10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, với 427/427 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Thắng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh ngày 11/8/1973, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Đức Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác, ông Trần Đức Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 10/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Ông được Thủ tướng điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1/7.

Ngày 17/7, ông Trần Đức Thắng được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay có 9 Thứ trưởng, gồm các ông/bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thanh Nam, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng.