Ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(VTC News) -

Ngày 25/10, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ với ông Đỗ Thanh Bình.

Kết quả, có 427 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,08% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH, bằng 100% tổng số đại biểu có mặt).

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).

Ngày 28/9, Thủ tướng có quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ hiện có 6 Thứ trưởng, gồm các ông/bà: Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương.