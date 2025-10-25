Chia sẻ:
Đóng
Thời sự
Video
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Phóng sự - Khám phá
Trẻ
Về chúng tôi
Chính trị
Infographic: Chân dung nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam
Thứ Bảy, 25/10/2025 13:03:20 +07:00
(VTC News) -
Với việc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên.
Đọc thêm
Quốc hội chốt bổ sung thêm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026
0
Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng làm Phó Thủ tướng
0
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng
0
Quốc hội phê chuẩn 3 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
0
Phó thủ tướng
công tác nhân sự
Bà Phạm Thị Thanh Trà
Quốc hội khóa XV
Bình luận
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận